Αγρίεψαν τα πράγματα στη Βενετία: Έκοψαν πρόστιμο και απέλασαν τουρίστες που κολύμπησαν σε κανάλι

Μπελάδες βρήκε ένα ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Βενετία αφού συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης κολύμβησης στο Μεγάλο Κανάλι.

Το ζευγάρι τουριστών, που μόλις είχε φτάσει στην πόλη, αποφάσισε να κάνει μια βουτιά κοντά στη γέφυρα Accademia, δίπλα στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, με τους γονδολιέρηδες που στέκονταν στο περίπτερο Rio San Vidal να καλούν αμέσως τις αρχές, οι οποίες τους έβγαλαν από το νερό.

Ο 35χρονος Βρετανός και η 25χρονη Ρουμάνα φίλη του αναγκάστηκαν να τα μαζέψουν και να εγκαταλείψουν άρον άρον το τουριστικό θέρετρο την περασμένη Πέμπτη 11/09.

Η αστυνομία από την πλευρά της έκοψε πρόστιμο 450 ευρώ στον κάθε ένα ενώ στη συνέχεια αμφότεροι απελάθηκαν από τη Βενετία για 48 ώρες. Σημειώνεται πως πάνω από 1100 κυρώσεις τέτοιου τύπου έχουν επιβληθεί σε τουρίστες με κακή συμπεριφορά στην πόλη μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

«Ευχαριστώ τους γονδολιέρηδες για τη συνεργασία και την έγκαιρη αναφορά», δήλωσε η Σύμβουλος Ασφαλείας της Βενετίας, Ελιζαμπέτα Πέσσε, σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι δημοτικές αρχές την Παρασκευή.

«Η Βενετία πρέπει να υπερασπιστεί την πόλη από εκείνους που δεν τη σέβονται: η προστασία της σημαίνει διασφάλιση της ευπρέπειας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες που την βιώνουν με ευγένεια».

Η κολύμβηση στα κανάλια της Βενετίας απαγορεύεται για διάφορους λόγους, όπως η έντονη κυκλοφορία σκαφών και η καθαριότητα - ή η έλλειψη - του νερού, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της πόλης. Από τις 1.136 εντολές απέλασης από την πόλη μέχρι στιγμής περίπου οι 10 αφορούσαν το παράνομο κολύμπι.