Το GPS την.... πρόδωσε: Δείτε πώς μία τουρίστρια κατέληξε να κολυμπά σε κανάλι της Βενετίας - Βίντεο

Μία τουρίστρια από την Πολωνία έγινε viral στη Βενετία… αλλά όχι για τα αξιοθέατα! Η Wiktoria Guzenda αποφάσισε να εμπιστευτεί «τυφλά» το Google Maps, με αποτέλεσμα να κάνει ένα απροσδόκητο «βουτιά» σε ένα κανάλι της πόλης. Το αστείο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που η ίδια ανέβασε στο Instagram και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Στο βίντεο, η Guzenda φαίνεται να περπατά κοιτάζοντας το κινητό της, να κατεβαίνει μερικά σκαλιά και… να χάνει την ισορροπία της, καταλήγοντας με στυλ… μέσα στο κανάλι! Ευτυχώς, η νεαρή γυναίκα δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αμέσως μετά φρόντισε τις μικρές πληγές της, κλείνοντας το βίντεο με ένα χαμόγελο. Η ίδια έγραψε χιουμοριστικά στη λεζάντα του βίντεο: «Όταν το Google Maps σου λέει να πας ευθεία — αλλά είσαι στη Βενετία».

Φυσικά οι χρήστες των social media δεν άφησαν το περιστατικό ασχολίαστο. Κάποιοι έγραψαν: «Τουλάχιστον ακολούθησε πιστά τις οδηγίες», ενώ άλλοι πρότειναν: «Ίσως να σταματήσει να ακολουθεί τυφλά το GPS και να αρχίσει να κοιτάζει γύρω της».

Βέβαια υπήρξαν και οι πιο δύσπιστοι «Φαίνεται ξεκάθαρα πως απλώς γλίστρησε — μάλλον ήθελε να σταματήσει στο σκαλοπάτι για να τραβήξει φωτογραφία», σχολίασε ένας με χιούμορ.

Τελικά, η περιπέτεια της Guzenda μας θυμίζει ότι η Βενετία δεν είναι γνωστή μόνο για τα κανάλια και τις γόνδολες — αλλά και για τις «παγίδες» που περιμένουν όσους ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Google Maps!

Τι συμβαίνει με το Google maps στη Βενετία

Όπως σημειώνουν τουριστικοί οδηγοί της πόλης, η δημοφιλής εφαρμογή μπερδεύεται συχνά στα στενά και τα κανάλια της «Πλωτής Πόλης», καθιστώντας την αναξιόπιστη για τους επισκέπτες. Ο λόγος; Η Βενετία δεν διαθέτει τυπικές διευθύνσεις δρόμων. Αντί γι’ αυτό, χωρίζεται σε έξι sestieri (περιφέρειες) με ένα χαοτικό σύστημα αρίθμησης που μπορεί να αλλάζει ξαφνικά από κτίριο σε κτίριο.

Προσθέστε σε αυτό τα τυφλά περάσματα που καταλήγουν στο νερό, τις γέφυρες που το GPS θεωρεί βατές ενώ δεν είναι, καθώς και τις στενές λωρίδες που η εφαρμογή αντιμετωπίζει ως «κανονικούς δρόμους». Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα επίπεδα της παλίρροιας, που μπορούν να μετατρέψουν μια διαδρομή σε αδιάβατη μέσα σε λίγες ώρες.

Δείτε το βίντεο: