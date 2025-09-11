Βενετία: Επίθεση σε ζευγάρι Εβραίων τουριστών - Τους χαστούκισαν και τους πέταξαν γυάλινο μπουκάλι

Ένα ζευγάρι Εβραίων τουριστών, ένας Αμερικανός πολίτης και η Ισραηλινή σύζυγός του, δέχθηκε επίθεση τη νύχτα μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου στη Βενετία της Ιταλίας, από μια ομάδα δώδεκα Βορειοαφρικανών ανδρών που φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, το αντισημιτικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε περίπτερο της Strada Nuova, κοντά στην εκκλησία της Santa Fosca, όταν οι δράστες παρατήρησαν το ζευγάρι να φοράει παραδοσιακή ορθόδοξη εβραϊκή ενδυμασία.

Αρχικά, οι τουρίστες δέχθηκαν προσβολές, κυρίως από έναν 31χρονο Τυνήσιο. Όταν προσπάθησαν να απομακρυνθούν, η ομάδα τους καταδίωξε, εκτοξεύοντας ύβρεις και κάνοντας χυδαίες χειρονομίες. Στη συνέχεια, τους περικύκλωσαν και ένας από τους άνδρες έστρεψε εναντίον τους ένα ροτβάιλερ που είχε μαζί του. Ο 31χρονος δράστης πλησίασε τον άνδρα, προσποιήθηκε ότι του δίνει το χέρι και τελικά τον χαστούκισε.

Η επίθεση κορυφώθηκε όταν ένα γυάλινο μπουκάλι εκτοξεύτηκε προς το ζευγάρι και έσπασε στο έδαφος, προκαλώντας τραυματισμό στον αστράγαλο της γυναίκας.

Καταγγελίες για αντίστοιχη επίθεση τον Αύγουστο

Στις 10 Αυγούστου, ένα ζευγάρι Εβραίων από τη Νέα Υόρκη κατήγγειλε ότι παρενοχλήθηκε κοντά στη γέφυρα Ριάλτο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τρεις άνδρες φώναξαν ύβρεις όπως «βρωμοεβραίε», τους έριξαν νερό, τους έφτυσαν και άφησαν έναν μεγαλόσωμο σκύλο να απειλήσει τον άνδρα. Το ζώο δάγκωσε το κινητό του που βρισκόταν στην τσέπη, χωρίς να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Το ζευγάρι κατέφυγε σε ένα εστιατόριο στο εβραϊκό γκέτο της Βενετίας και λίγο αργότερα εγκατέλειψε την πόλη χωρίς να καταθέσει επίσημη καταγγελία. Μέλη της τοπικής εβραϊκής κοινότητας ενημέρωσαν αργότερα τις αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα.