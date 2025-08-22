Βίντεο ντοκουμέντο από την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. και τις 11 συλλήψεις σε καταυλισμό Ρομά στο Μενίδι

Με 11 συλλήψεις ολοκληρώθηκε μία ακόμη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε καταυλισμό Ρομά. Αυτή φορά έγιναν έφοδοι σε 23 οικίες στην Αγία Σωτήρα στο Μενίδι, ενώ ελέγχθηκαν συνολικά 30 άτομα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για ρευματοκλοπή, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για την έκδοση δελτίων ταυτότητας.

Στη συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων /Τμήμα Επιχειρησιακών Δράσεων, της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς επίσης και της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

Μπαράζ συλλήψεων μέσα στο καλοκαίρι

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 21 Αυγούστου 2025, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής διερεύνησε 16 σοβαρές υποθέσεις, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν 39 άτομα για βαριά αδικήματα όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας, ληστείες, κλοπές, απάτες, εμπορία ναρκωτικών και συμπλοκές. Συνολικά, στο ίδιο διάστημα, η ίδια αστυνομική υπηρεσία προχώρησε σε 869 συλλήψεις.



Παράλληλα, οι επιχειρησιακές μονάδες της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν: 3.190 ελέγχους, 430 προσαγωγές και 454 συλλήψεις, ενώ παρείχαν συνδρομή σε 61 περιπτώσεις που αφορούσαν στη διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο.