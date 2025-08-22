Νέα στοιχεία για τους Τούρκους μαφιόζους: Η διαβόητη «Ulkucu», οι Γκρίζοι Λύκοι και ο «μάγειρας»

Νέα στοιχεία βγαίνουν στο «φως» για τους Τούρκους μαφιόζους που συνελήφθησαν σε βίλα στον Ωρωπό, κατηγορούμενοι για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, ο 30χρονος που συνελήφθη στη βίλα με την πισίνα στον Ωρωπό, είναι μέλος της διαβόητης στην Τουρκία εγκληματικής ομάδας «Ulkucu», που έχουν ρίζες στους ακραίους εθνικιστές «γκρίζους λύκους».

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Για να καταλάβει κανείς το πόσο ισχυρή είναι στην Τουρκία η μαφιόζικη οργάνωση «Ulkucu», αρκεί να αναφέρουμε πως εμπλέκεται σε τουλάχιστον 41 εκτελέσεις. Αρχηγός της είναι ο Αλαατίν Τσακιντζί (σ.σ. έγκλειστος των φυλακών), με τον 30χρονο να θεωρείται άμεσος συνεργός του σε διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τον 30χρονο, μέλος της εγκληματικής ομάδας «Ulkucu» ήταν και ο πατέρας του, ο οποίος επεξεργαζόταν την ηρωίνη πριν αυτή διατεθεί προς πώληση. Κάπως έτσι πήρε και το προσωνύμιο «μάγειρας», ενώ το 2019 συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές, με τον γιο να συνεχίζει την εγκληματική δράση της οικογένειας.

Ο 30χρονος Τούρκος που συνελήφθη στη βίλα στον Ωρωπό

«Σαφάρι» από ΕΛΑΣ και ΕΥΠ για τον εντοπισμό και άλλων Τούρκων μαφιόζων

Την ίδια ώρα, ανθρωποκυνηγητό για τα στελέχη τουρκικών εγκληματικών ομάδων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας έχει εξαπολύσει το «ελληνικό FBI» αξιοποιώντας λίστα με ονόματα που συνέταξε στα τέλη του 2024 κλιμάκιο της ΕΥΠ και παρέδωσε στη συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕΛΑΣ.

Η πρόσφατη επιχείρηση, που απέδωσε έξι συλλήψεις Τούρκων οι οποίοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και άλλα ποινικά αδικήματα, οφείλεται εν μέρει σε αυτή τη λίστα – πληροφοριακό δελτίο που συντάχθηκε και με τη συνδρομή της ΜΙΤ. Αυτό καθώς οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες κατά καιρούς διαβιβάζουν στην ΕΥΠ στοιχεία για πρόσωπα που διώκονται στη γειτονική χώρα και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν περάσει στην Ελλάδα προκειμένου να κρυφτούν από τις εκεί Αρχές αλλά και τις αντίπαλες συμμορίες.

Ο 30χρονος, με την αδυναμία στη μεγάλη ζωή όπως φάνηκε και από τη βίλα με πισίνα που είχε μισθώσει στον Ωρωπό, είναι ένα από τα «βαριά» ονόματα της λίστας αυτής. Γι’ αυτό και η σύλληψη του προκάλεσε το ενδιαφέρον των τουρκικών ΜΜΕ και φυσικά των διωκτικών αρχών της γειτονικής χώρας.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Μάλιστα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 30χρονος με τους άλλους συλληφθέντες είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να στήσουν δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών -η πιο δημοφιλής και προσοδοφόρα ασχολία των τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Τους προηγούμενους μήνες είδαμε στην Ελλάδα να συμβαίνουν αρκετές δολοφονίες -ακόμη και μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες- Τούρκων μαφιόζων. Γι’ αυτό και το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί η συνεργασία ΕΛΑΣ και ΕΥΠ, με σκοπό το «ξήλωμα» όσων έχουν βρει εδώ καταφύγιο.