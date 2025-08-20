Αττική: Εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων – 6 συλλήψεις, όπλα, ναρκωτικά και χιλιάδες ευρώ

Στοχευμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) στήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/8) σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση κυκλωμάτων Τούρκων υπηκόων που δρούσαν στη χώρα μας.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν δυνάμεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, τη Δίωξη Ναρκωτικών, αλλά και την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, οδήγησε στη σύλληψη έξι Τούρκων υπηκόων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Από τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πιστόλι,

γεμιστήρας με 10 φυσίγγια,

34,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

9 κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

αποδείξεις αγορών συνολικής αξίας 8.639 ευρώ,

4 πολυτελή αυτοκίνητα,

και μετρητά ύψους 4.279,51 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν συνεργούς και την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος.