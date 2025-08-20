Breaking news icon BREAKING
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική – Συλλήψεις Τούρκων για όπλα και ναρκωτικά

Οι αρχές μέχρι στιγμής εντόπισαν ένα πιστόλι και μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιεί συντονισμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκόων που δρούσαν στη χώρα μας.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνεται σε περιοχές στα Μεσόγεια, τον Ωρωπό και τον Νέο Βουτζά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Οι αρχές μέχρι στιγμής εντόπισαν ένα πιστόλι και μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε «καταφύγιο» για δεκάδες Τούρκους ποινικούς, οι οποίοι επικαλούνται πως δήθεν είναι διωκόμενοι Γκιουλενιστές και ζητούν άσυλο. Πίσω όμως από το προσωπείο του «πολιτικού πρόσφυγα», πολλοί από αυτούς κρύβουν βαριές κατηγορίες: από εμπόριο ναρκωτικών και δολοφονίες, μέχρι ξεκαθαρίσματα λογαριασμών με αντίπαλες συμμορίες στην πατρίδα τους. Έτσι, αντί για πολιτική δίωξη, αυτό που πραγματικά φοβούνται είναι είτε τη σύλληψη από τις τουρκικές αρχές είτε την εκδίκηση των αντιπάλων τους.

