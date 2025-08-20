Ντου της αστυνομίας στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν ο μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) οι αστυνομικές αρχές.

Μετά από έφοδος του αποκαλούμενου «ελληνικό FBI» στα Προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας, εντοπίστηκαν τα ναρκωτικά και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ πέρασαν χειροπέδες σε άτομα που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλληφθέντες δεν σχετίζονται με τον χώρο, ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, έσπευσαν να κρυφτούν εκεί.