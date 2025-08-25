Εξάρθρωση κυκλώματος κοκαΐνης από το «ελληνικό FBI»: Τα 3 κινητά των Αλβανών «μιλάνε»

«Φύλλο και φτερό» κάνουν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών του «ελληνικού FBI» τα 3 κινητά τηλέφωνα δύο Αλβανών διακινητών κοκαΐνης που συνελήφθησαν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση τους.



Ο λόγος για έναν 33χρονο κι έναν 42χρονο, σεσημασμένοι κατά το παρελθόν για εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις ναρκωτικών, με τον πρώτο να εντοπίζεται πλησίον του ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων, ενώ την επόμενη ημέρα έγινε έφοδος σε διαμέρισμα στον Πειραιά όπου διαμένει ο 42χρονος. Εκεί οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν ακόμη τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου, καθώς επίσης ένα πιστόλι με γεμιστήρα και φυσίγγιο.





Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους -153,1- γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ, πιστόλι με γεμιστήρα, φυσίγγιο πιστολιού, ηλεκτρική συσκευή κένωσης, 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής, 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης, καταγραφικό σύστημα, πλήθος νάιλον συσκευασιών και 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.



Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Οι έρευνες για τις επαφές τους συνεχίζονται.