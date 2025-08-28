Βίντεο ντοκουμέντο από drone της ΕΛΑΣ με μεγάλη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Δύο συλλήψεις

Βίντεο από drone της ΕΛ.ΑΣ., που εξασφάλισε το flash.gr, δείχνει από ψηλά τη μεγάλη καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε φαράγγι στα Χανιά της Κρήτης. Στο πλαίσιο, μάλιστα, αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άντρες ηλικίας 41 και 28 ετών.

Αναλυτικά, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να εντοπίσουν τη φυτεία σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού και να τη θέσουν σε διακριτική επιτήρηση. Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή εξοπλισμένων ομάδων από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 28χρονος εντός σκηνής στο εσωτερικό της καλλιέργειας και συνελήφθη.

Βίντεο από drone της ΕΛ.ΑΣ. που εξασφάλισε το flash, δείχνει από ψηλά την μεγάλη καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε φαράγγι στα Χανιά της Κρήτης. pic.twitter.com/PVvadIZlJj — Flash.gr (@flashgrofficial) August 28, 2025

Από την έρευνα, εντοπίστηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε δυο συνεχόμενους χώρους -στην κοίτη και στο πρανές του φαραγγιού- ενώ βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (από καρποφορία έως πλήρη συγκομιδή). Όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα.

Εκτιμάται ότι, από τη συγκομιδή της φυτείας, οι κατηγορούμενοι θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ 180.000 ευρώ και 270.000 ευρώ.