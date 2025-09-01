Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Χανιά Local News Κρήτη

«Σκοτεινή» υπόθεση: Ποιοι είχαν «πειράξει» το αυτοκίνητο του αρχιμανδρίτη, Δαμασκηνού;

"Τρέχουν" οι εξελίξεις με αφορμή την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά και την έκταση-φιλέτο της Μονής Τζαγκαρόλων.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την ώρα που τα στελέχη της Ασφάλειας Χανίων έχουν πέσει «πυρετωδώς» πάνω στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, με φερόμενους βασικούς «πρωταγωνιστές» δύο αδέρφια που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον τομέα του τουρισμού, καθώς έχουν υπό την ιδιοκτησία τους μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, στην περιοχή του Σταυρού Χανίων, μοναστηριακοί κύκλοι φέρνουν στο προσκήνιο άγνωστα περιστατικά.

Διαβάστε για τη «σκοτεινή» υπόθεση με το αυτοκίνητο του Δαμασκηνού

