Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο ένας Ιεράρχης που μειοψήφησε για τις αλλαγές στην Εκκλησία της Κρήτης!

Στον απόηχο των συζητήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, κρατήστε κι αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο.

Από τους 12 Ιεράρχες που συμμετέχουν στη Σύνοδο, οι 11 έδωσαν το «παρών» στην επίμαχη συνεδρίαση.

Διαβάστε για τον έναν Ιεράρχη που μειοψήφησε για τις αλλαγές στην Εκκλησία της Κρήτης!