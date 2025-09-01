Breaking news icon BREAKING
NEWS

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

Ελλάδα Κρήτη Local News Οικουμενικό Πατριαρχείο

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ο ένας Ιεράρχης που μειοψήφησε για τις αλλαγές στην Εκκλησία της Κρήτης!

Δέκα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τάχθηκαν υπέρ της αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτη.

Διαρρήκτες μπήκαν σε Μοναστήρι στην Κόρινθο/EUROKINISSI
Διαρρήκτες μπήκαν σε Μοναστήρι στην Κόρινθο/EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στον απόηχο των συζητήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, κρατήστε κι αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο.

Από τους 12 Ιεράρχες που συμμετέχουν στη Σύνοδο, οι 11 έδωσαν το «παρών» στην επίμαχη συνεδρίαση.

Διαβάστε για τον έναν Ιεράρχη που μειοψήφησε για τις αλλαγές στην Εκκλησία της Κρήτης!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Local News Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader