Αττική: Σε βίλα με πισίνα «τσίμπησε» η ΕΛΑΣ τους Τούρκους που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών

Μία πολυτελής βίλα με πισίνα, με κήπο που διαθέτει γκαζόν και μεγάλο μπάρμπεκιου, είναι η μισθωμένη οικία που εντοπίστηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες, από το «ελληνικό FBI», Τούρκους. Ο λόγος για άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γειτονική χώρα.

Σε αυτή τη βίλα εντοπίστηκε το πιστόλι Glock των 9mm, με τη γεμιστήρα και τα 10 φυσίγγια, καθώς επίσης ποσότητα 12,5 γρ. ινδικής κάνναβης, 7 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις. Τόσο τα κινητά τηλέφωνα όσο και οι ιδιόχειρες σημειώσεις, στις οποίες γίνονται αναφορές σε χρηματικά ποσά, σε ποσότητες σε κιλά και σε ονόματα προσώπων, έχουν μπει στο μικροσκόπιο του «ελληνικού FBI».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι συνολικά κατασχέθηκαν και 4 πολυτελή αυτοκίνητα, ανάμεσα τους και ένα λευκό Porsche Cayenne. Στη δεύτερη οικία, όπου ήταν ο έκτος από τους συλληφθέντες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 22 γρ. ακατέργαστης κάνναβης και 2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εστάλησαν κι αυτά για ανάλυση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τους τελευταίους μήνες, μετά και τις αλλεπάλληλες δολοφονίες στη μέση του δρόμου, οι ελληνικές διωκτικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τα στελέχη τουρκικών μαφιόζικων ομάδων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και αυτές οι 6 συλλήψεις των Τούρκων ποινικών.