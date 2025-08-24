Με δυσκολίες η επιστροφή των αδειούχων - Που παρατηρείται μποτιλιάρισμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κάθοδος των αδειούχων που επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 24 Αυγούστου. Από το μεσημέρι οι μεγάλοι οδικοί άξονες «πήραν φωτιά» με τα πρώτα σημάδια αυξημένης κίνησης να καταγράφονται στην Ολυμπία Οδό.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κομμάτι Αγίοι Θεόδωροι – Νέα Πέραμος, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στα διόδια της Ελευσίνας.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι του Πειραιά η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πλοία καταφθάνουν συνεχώς φορτωμένα με εκδρομείς που επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI





Η επιστροφή κορυφώνεται με τις γνώριμες εικόνες του τέλους του καλοκαιριού: μποτιλιαρίσματα, αναμονή και νοσταλγικές ματιές πίσω στις ξέγνοιαστες μέρες των διακοπών.