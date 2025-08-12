Οι πόλεις αδειάζουν, οι τουριστικοί προορισμοί γεμίζουν: Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου

Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια και την Τρίτη 12 Αυγούστου, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Οι πόλεις ερημώνουν, αλλά οι παραλίες και οι νησιωτικοί προορισμοί γεμίζουν, καθώς οι αδειούχοι αναζητούν στιγμές χαλαρότητας και δροσιάς.

Συγκεκριμένα, στο λιμάνι του Πειραιά η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη από νωρίς την Τρίτη.

Πληρότητα που αγγίζει το 100%

Τα πλοία για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%. Σήμερα, Τρίτη, υπάρχουν 23 δρομολόγια από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, 46 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, 7 από το Λαύριο προς τις Κυκλάδες και άλλα 10 από τη Ραφήνα με προορισμό τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι.

Τόσο ξένοι τουρίστες, όσο και Έλληνες φεύγουν για τουριστικούς προορισμούς λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο. Λόγω της αυξημένης κίνησης, οι επιβάτες καλούνται να βρίσκονται στα λιμάνια τουλάχιστον μια ώρα πριν από την αναχώρηση των πλοίων, προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.