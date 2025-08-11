Όπου φύγει-φύγει οι αδειούχοι του Αυγούστου - Κορυφώνεται η έξοδος, αδιαχώρητο σε λιμάνια, σταθμούς

Έρημη πόλη θα θυμίζει τις επόμενες ημέρες η Αθήνα, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025 την πόλη εγκαταλείπουν και οι τελευταίοι αδειούχοι, αναζητώντας χαλαρές στιγμές, αλλά και δροσιά, μακριά από το κλεινόν άστυ.

Εν όψει του Δεκαπενταύγουστου, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, που εγκαταλείπουν την πόλη με κάθε μέσο. Την ώρα που προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για μια «καυτή» εβδομάδα με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς, οι Αθηναίοι αναχωρούν για τα νησιά και τα χωριά τους, με καράβια, τρένα και λεωφορεία.

Το αδιαχώρητο επικρατεί σε λιμάνια, σταθμούς τρένων και λεωφορείων, με τους πολίτες να φεύγουν από την πρωτεύουσα, προκειμένου να φορτίσουν μπαταρίες (όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά τους) εν όψει του χειμώνα, που για ακόμη μία χρονιά προβλέπεται δύσκολος.

Κανονικά ταξιδεύουν τα πλοία

Αν και στο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αναχωρούν χωρίς προβλήματα και με μεγάλες πληρότητες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί, το Σαββατοκύριακο αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά 74.306 επιβάτες, από το λιμάνι της Ραφήνας 20.877 επιβάτες, από το λιμάνι του Λαυρίου 9.025 επιβάτες, ενώ με προορισμό τον Αργοσαρωνικό ταξίδεψαν 18.526 επιβάτες. Συνολικά αναχώρησαν 122.734 επιβάτες.

Εντός της ημέρας αναμένεται να αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια 93 επιβατικά πλοία και συγκεκριμένα από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια, από τη Ραφήνα 12, από το Λαύριο 10, ενώ με προορισμό τον Αργοσαρωνικό θα αναχωρήσουν 46 δρομολόγια. Στην κορυφή των προτιμήσεων των εκδρομέων είναι οι Κυκλάδες και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Εκατοντάδες δρομολόγια λεωφορείων

Όσο για τους πολίτες που έχουν επιλέξει προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα, για σήμερα Δευτέρα (11/08) έχουν προγραμματιστεί συνολικά 230 δρομολόγια από τον σταθμό των ΚΤΕΛ, ενώ το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν 400 δρομολόγια, που μετέφεραν περίπου 20.000 επιβάτες.

Από τις 6:00 το πρωί της Κυριακής (10/08) μέχρι και τις 6:00 το πρωί της Δευτέρας (11/08) εξάλλου, τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου είχαν περάσει 25.532 οχήματα, ενώ από τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας είχαν διέλθει 26.629 οχήματα.