Απέπλευσε το «Blue Star Mykonos» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

Μετά από αρκετές ώρες καθυστέρησης, το επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Mykonos» απέπλευσε τελικά από το λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από την άρση της απαγόρευσης απόπλου που είχε επιβληθεί το πρωί. Ο λόγος της καθυστέρησης ήταν μια δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων, η οποία εντοπίστηκε κατά τους καθιερωμένους ελέγχους πριν την αναχώρηση.

Ο ρόλος του νηογνώμονα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η απαγόρευση άρθηκε αφού η πλοιοκτήτρια εταιρεία προσκόμισε το απαραίτητο πιστοποιητικό διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα, έγγραφο που διασφαλίζει ότι το πλοίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψει με ασφάλεια. Παράλληλα, τεχνικοί εργάστηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης και πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες δοκιμές, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του συστήματος.

Οι επιβάτες και το ταξίδι

Το «Blue Star Mykonos» εκτελεί το καθιερωμένο δρομολόγιο με προορισμό Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι. Στο πλοίο επιβιβάστηκαν 665 επιβάτες, καθώς και μεγάλος αριθμός οχημάτων: 122 Ι.Χ., 32 δίκυκλα, 6 φορτηγά και 1 λεωφορείο. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί από την εταιρεία για την καθυστέρηση και παρέμειναν στο λιμάνι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

Η ταλαιπωρία των επιβατών ήταν μεν υπαρκτή, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές τόνισαν ότι η προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια του ταξιδιού και η πλήρης συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την παροχή των απαιτούμενων εγγράφων, το πλοίο απέπλευσε κανονικά, συνεχίζοντας το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.