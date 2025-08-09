Με τη... δεύτερη έδεσε το Superjet στο Κουφονήσι - Συναρπαστικό βίντεο

Πολύ δύσκολη ήταν η προσπάθεια του Superjet να προσεγγίσει το λιμάνι του Κουφονησίου και να δέσει σε αυτό ερχόμενο από Νάξο.



Στην περιοχή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Cyclades24.gr, πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνοντας πολύ την πρόσδεση του Superjet, το οποίο δεν καταφέρνει να δέσει με την πρώτη προσπάθεια και επιχειρεί και δεύτερη που είναι επιτυχής!



Δείτε το βίντεο μέσα από το κανάλι του Isalos στο YouTube: