Προβλήματα στα λιμάνια λόγω των μποφόρ: Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου - Έριξαν άγκυρα τα πλοία

Οι θυελλώδεις άνεμοι που φυσούν σήμερα Παρασκευή (8/8), οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ώρες ακόμα και τα 9 μποφόρ, δυσκολεύουν τα θαλάσσια ταξίδια. Στις 06:00 το πρωί τα πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Όπως μεταδίδουν τα κυκλαδίτικα site, το απαγορευτικό θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, με τα πλοία να έχουν τροποποιήσει τα δρομολόγιά τους και να έχουν προγραμματίσει νέες ώρες αναχώρησης από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, το απαγορευτικό δεν ισχύει για τα πλοία του Αργοσαρωνικού, τα οποία εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Όσον αφορά το λιμάνι της Ραφήνας αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες. Αντιθέτως, τα δρομολόγια για Μαρμάρι αναχωρούν κανονικά.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο ενώ για το λιμάνι του Λαυρίου υπάρχει απαγορευτικό για Κύθνο, Τζια αλλά και για την πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα.

Εκατοντάδες επιβάτες έχουν «ξεμείνει» στο λιμάνι του Πειραιά

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονται στο λιμάνι και περιμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Όπως αναφέρει το cyclades24, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύει απαγόρευση απόπλου στο ΝΑ Αιγαίο την Παρασκευή (8/8) από τις 07:00 το πρωί.

Όλα τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στα δρομολόγια που έχουν ανακοινωθεί:

Hellenic Seaways (HS3 – HS4 – Hellenic Highspeed)

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00 (αντί 08:45)

Σύρος 15:40–15:55 ➜ Μύκονος 16:30–16:45 ➜

Πάρος 17:40–17:55 ➜ Ίος 19:05–19:20 ➜ Σαντορίνη 20:00–20:15 ➜

Άφιξη στο Ηράκλειο: 22:25

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο: 13:00 (αντί 07:30)

Σαντορίνη 15:15–15:45 ➜ Ίος 16:25–16:40 ➜

Νάξος 17:35–17:55 ➜ Μύκονος 18:35–19:05 ➜

Άφιξη στον Πειραιά: 22:10

Hellenic Highspeed

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00 (αντί 08:30)

Πάρος 16:30–16:45 ➜ Νάξος 17:25–17:40 ➜

Κουφονήσι 18:30–18:45 ➜ Κατάπολα (Αμοργός) 19:20–19:50 ➜

Νάξος 21:10–21:25 ➜ Πάρος 22:05–22:35 ➜

Άφιξη στον Πειραιά: 02:05

Blue Star Ferries (BS Delos – BS Paros – BS Naxos)

BS DELOS

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00

Πάρος 17:10–17:30 ➜ Νάξος 18:20–18:35 ➜ Θήρα 20:35–20:55 ➜

Επιστροφή: Νάξος 23:00–23:20 ➜ Πάρος 00:10–00:30 ➜ Πειραιάς 04:30

BS NAXOS

Παρασκευή 08/08

Πειραιάς 13:00 ➜ Πάρος 17:30–17:45 ➜ Νάξος 18:30–18:45 ➜

Δονούσα 20:00–20:15 ➜ Αιγιάλη (Αμοργός) 21:00–21:20 ➜

Άφιξη: Αστυπάλαια 23:30–23:59

Οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία

Σημειώνεται πως όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με πλοίο το επόμενο τριήμερο, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι το δρομολόγιό τους εκτελείται κανονικά, επικοινωνώντας με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.