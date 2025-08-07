«Φουρτούνες» για τους ταξιδιώτες του Αυγούστου - Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στα πλοία

Συναγερμός σήμανε στον κρατικό μηχανισμό, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν ήδη σε μεγάλα τμήματα της χώρας και θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ σε ριπές την Παρασκευή (8/8).

To τριήμερο που έρχεται έχει θέσει Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό σε ύψιστη επιφυλακή. Όμως, τα προβλήματα που προκαλούν ήδη από την Πέμπτη οι ισχυροί βοριάδες, σε περιοχές του Αιγαίου, φέρνουν τα πάνω κάτω στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.



Πλοία επιβατηγά είτε δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν προγραμματισμένους προορισμούς είτε παρέμειναν δεμένα σε λιμάνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα:



- Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νάξου ότι το επιβατικό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) TERA JET 2 σημαίας Κύπρου στο πλαίσιο εκτέλεσης του δρομολογίου από Πειραιά προς Πάρο-Νάξο-Κουφονήσι-Σχοινούσα-Ηρακλειά-Νάξο-Πάρο-Πειραιά δεν θα προσέγγιζε το λιμάνι της Ηρακλειάς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες με προορισμό το λιμάνι της Ηρακλειάς καθώς και οι επιβάτες που ανέμεναν για επιβίβαση στο λιμάνι της Ηρακλειάς, πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

- Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του επιβατικού-οχηματαγωγού-ταχύπλοου (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) CAT I σημαίας Κύπρου, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Λαύριο-Κύθνο ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του για Σίφνο. Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 69 επιβάτες, 19 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο, ενώ στο λιμάνι της Σερίφου ανέμεναν προς επιβίβαση για το λιμάνι της Σίφνου 18 επιβάτες και 3 Ι.Χ.Ε. Οι επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με το να προσπαθεί να δέσει στο λιμάνι της Σερίφου:

- Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σερίφου από τον Πλοίαρχο του CAT I, το οποίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο προερχόμενο από Σίφνο, ότι κρίνεται επισφαλής η προσέγγισή του στο λιμάνι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν και ότι το πλοίο θα συνεχίσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του για Κύθνο-Λαύριο. Στο πλοίο ανέμεναν προς αποβίβαση 22 επιβάτες και 4 Ι.Χ.Ε., ενώ στο λιμάνι της Σερίφου ανέμεναν προς επιβίβαση για τα λιμάνια Κύθνου-Λαυρίου 44 επιβάτες, 11 Ι.Χ.Ε. και 1 δίκυκλο. Οι επιβάτες και τα οχήματα πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Επίσης, όπως είχε γίνει γνωστό, το επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος SuperJet δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο. Aιτία ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι), που επικρατούν αυτή την ώρα στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία

Πάντως, για την ώρα δεν έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου αλλά όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με πλοίο το επόμενο τριήμερο, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώνουν ότι το δρομολόγιο εκτελείται κανονικά, επικοινωνώντας με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.