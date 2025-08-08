Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο Σκιάθος – Άγιος Κωνσταντίνος

Μηχανική βλάβη παρουσίασε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σκιάθο προς τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Πανόραμα» εμφάνισαν πρόβλημα εν πλω, και συγκεκριμένα σε απόσταση 1,7 ναυτικών μιλίων νότια της Σκιάθου.

Στο σημείο βρίσκονται δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα παραπλέον πλοίο, ενώ σπεύδει και ένα ρυμουλκό. Το «Πανόραμα» συνεχίζει να πλέει αυτοδύναμα προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, όπως αναφέρει το lamianow.

Στο πλοίο υπάρχουν 131 επιβάτες, 31 οχήματα και 28 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.