Πρέβεζα: Σκάφος με 11 επιβάτες προσάραξε σε βραχώδες σημείο - Σπεύδει το Λιμενικό

Επιχείρηση του Λιμενικού στην περιοχή της Πρέβεζας καθώς σκάφος ελληνικής σημαίας με 11 επιβάτες προσάραξε σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς.

Στο σημείο βρίσκεται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού ενώ μεταβαίνει ιδιώτης δύτης.

Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.