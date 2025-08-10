Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στη Ροδόπη - Ήχησε ξανά το 112 «Απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη»

Ελλάδα Πρέβεζα Λιμενικό Σώμα Local News

Πρέβεζα: Σκάφος με 11 επιβάτες προσάραξε σε βραχώδες σημείο - Σπεύδει το Λιμενικό

To περιστατικο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς - Μεταβαίνει και ιδιωτικός δύτης.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Επιχείρηση του Λιμενικού στην περιοχή της Πρέβεζας καθώς σκάφος ελληνικής σημαίας με 11 επιβάτες προσάραξε σε βραχώδες σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Καστροσυκιάς.

Στο σημείο βρίσκεται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού ενώ μεταβαίνει ιδιώτης δύτης.

Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πρέβεζα Λιμενικό Σώμα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader