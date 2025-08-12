Πλοίο κινείται με μία μηχανή μεταξύ Κέας και Μακρονήσου - Με 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος

Επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο πλέει αυτή την ώρα σχεδόν ακυβέρνητο, μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.

Το πλοίο «Ιονίς», που εκτελούσε το δρομολόγιο Κέα-Λαύριο, με 183 επιβάτες και 25 μέλη πληρώματος παρουσίασε μηχανική βλάβη μετά από μπλακ άουτ και αυτή την ώρα κινείται με μία μηχανή με 1,5 μίλι την ώρα, γεγονός που το καθιστά σχεδόν ακυβέρνητο, λόγω των ανέμων που έχουν ένταση 6-7 μποφόρ στην περιοχή.



Η βλάβη έχει μερικώς αποκατασταθεί και το πλοίο πλέει αυτοδύναμα με μία μηχανή προς το Λαύριο, που ήταν ο αρχικός προορισμός. Στο σημείο έσπευσαν 2 σκάφη του Λιμεικόυ Σώματος, 2 ρυμουλκά και 3 παραπλέοντα σκάφη. Οι άνεμοι που πνέουν έχουν ένταση 6-7 μποφορ.