Συναγερμός στη Ζάκυνθο - Φωτιά σε τουριστικό σκάφος, ασφαλείς οι επιβάτες

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου 2025, από φωτιά που ξέσπασε σε μία από τις μηχανές επιβατηγού-τουριστικού σκάφους υπό ελληνική σημαία.

Το σκάφος έπλεε στη θαλάσσια περιοχή του Μακρύ Γιαλού, βόρεια της Ζακύνθου και σε αυτό επέβαιναν 168 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος.

Στην περιοχή -σύμφωνα με την ΕΡΤ- έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.



Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια στα ιδιωτικά σκάφη και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου, ενώ η φωτιά στη μηχανή κατασβέστηκε με ίδια μέσα από το πλήρωμα.



Το Λιμενικό ερευνά τα αίτια του περιστατικού.