Τροιζήνα: 73χρονη Γαλλίδα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια 73χρονη Γαλλίδα από παραλία στην Τροιζήνα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής του Δήμου Πόρου.

Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά την ανάσυρση της γυναίκας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Γαλατά, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργεί το Α Λιμενικό Τμήμα των Μεθάνων, του Λιμεναρχείου Πόρου.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.