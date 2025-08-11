Τροιζήνα: 73χρονη Γαλλίδα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της
Προανάκριση διενεργεί το Α Λιμενικό Τμήμα των Μεθάνων, του Λιμεναρχείου Πόρου.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια 73χρονη Γαλλίδα από παραλία στην Τροιζήνα.
Η γυναίκα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής του Δήμου Πόρου.
Θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, μετά την ανάσυρση της γυναίκας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας του Γαλατά, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.