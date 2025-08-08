Νέα Στύρα: Ελεύθερος ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Η μαραθώνια πολύωρη απολογία του ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 14:00 της Παρασκευής (8/8).

Συμφωνα με δημοσίευμα του evima.gr ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, παρουσίαση στο τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η ανακοίνωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία για το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα», που προσάραξε κοντά στην ξέρα «Γλάρος», ανοιχτά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, το απόγευμα της Τρίτης (05/08), ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο προς Αγία Μαρίνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».