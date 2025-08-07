Στα Νέα Στύρα κατέπλευσε το φέρι μποτ, εικόνα από το ρήγμα - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της πλοιοκτήτριας εταιρείας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), σχετικά με την προσάραξη του πλοίου «Παναγία Παραβουνιώτισσα» σε ξέρα στα Νέα Στύρα. Λίγο πριν από τις 21:30, το φέρι μποτ κατέπλευσε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε, τονίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για το τι προκάλεσε το ναυτικό ατύχημα και η εταιρεία επισημαίνει ότι όλα θα απαντηθούν «εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό:

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:



Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.



Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.



Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.



Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.



Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης»

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε

Επισημαίνεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου ξεκίνησε η προσπάθεια αποκόλλησης του φέρι μποτ η οποία ολοκληρώθηκε το βράδυ και το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στύρων.

Νωρίτερα, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις, ενώ στο σημείο παραμένουν τα ρυμουλκά. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου όσον αφορά το σχέδιο αποκόλλησης. Μάλιστα, νωρίτερα εκδόθηκε και η σχετική απόφαση από τη λιμενική Αρχή, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή οι εργασίες.

Το πλοίο, που προσαράξει στην ξέρα «Γλάρος», είχε 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Στο πλοίο παραμένουν τα οχήματα και αποσκευές των ταξιδιωτών.

Ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε εικόνες από τα ρήγματα στο φέρι μποτ, μετά την προσάραξή του στην ξέρα:

Τι θα ακολουθήσει

Μόλις το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα» μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, θα εξεταστεί από ειδικούς, οι οποίοι αναζητούν τα αίτια που το πλοίο κατέληξε στην ξέρα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος, χάθηκε ο έλεγχος του πηδαλίου.

Σύμφωνα με το MEGA, μετά από επιθεώρηση που είχε γίνει στο πλοίο στις 18 Ιουνίου, αυτό είχε κριθεί απολύτως αξιόπλοο και όλα τα συστήματα -πηδάλια, μηχανικά μέρη, τηλεπικοινωνίες και πυρασφάλεια – ήταν σε άριστη κατάσταση.

Εκτός από τις συνθήκες του ατυχήματος, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν και την αντίδραση πλοιάρχου και πληρώματος, απέναντι στους επιβάτες, οι οποίοι κατήγγειλαν έλλειψη ενημέρωσης και καθοδήγησης για την εκκένωση.

Ο πλοίαρχος παραμένει κρατούμενος στο λιμεναρχείο μέχρι την απολογία του, ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή (8/8).

«Βουλιάζουν» οι ισχυρισμοί του καπετάνιου

Ωστόσο, νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ φέρεται να καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου περί βλάβης στο πηδάλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο νηογνώμονας απεφάνθη μετά την επιθεώρηση ότι δεν προκύπτει βλάβη στο πηδάλιο του πλοίου, όπως ισχυρίστηκε ο καπετάνιος αμέσως μετά τη σύλληψή του για το ναυτικό ατύχημα.

Οι δύτες που έπεσαν στο νερό για να διαπιστώσουν τη βλάβη που έχει το φέρι μποτ, εντόπισαν ρωγμές σε μήκος περίπου 15 μέτρων, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025 αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης.

Επιβάτες αφήνουν ανοιχτό ενδεχόμενο να προσφύγουν νομικά

Μετά την περιπέτεια που πέρασαν, επιβάτες του φέρι μποτ καταφεύγουν στην νομική οδό, με την δικηγόρο μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, να δηλώνει στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».