Νέα Στύρα: «Αδειάζει» τον καπετάνιο ο νηογνώμονας - «Δεν υπάρχει βλάβη στο πηδάλιο»

«Βουλιάζει» τους ισχυρισμούς του καπετάνιου περί βλάβης στο πηδάλιο, ο νηογνώμονας που επιθεώρησε το φέρι μποτ, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο πραγματοποιώντας το δρομολόγιο Νέα Στύρα - Αγία Μαρίνα, το απόγευμα της Τρίτης 5 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, ο νηογνώμονας απεφάνθη μετά την επιθεώρηση ότι δεν προκύπτει βλάβη στο πηδάλιο του πλοίου, όπως ισχυρίστηκε ο καπετάνιος αμέσως μετά τη σύλληψή του για το ναυτικό ατύχημα.

Οι δύτες που έπεσαν στο νερό για να διαπιστώσουν τη βλάβη που έχει το φέρι μποτ, εντόπισαν ρωγμές σε μήκος περίπου 15 μέτρων, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025 αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης.

Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Συνελήφθη ο καπετάνιος

Ο 62χρονος καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα στη βραχνονησίδα Γλάρος γιατί κόλλησαν τα πηδάλια.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε πως «πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι» αναφέρει και προσθέτει ότι «μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής.

Συνεχίζοντας εξηγεί πως «στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες

Μεγάλο ρόλο στην επιχείρηση ρυμούλκησης του φέρι μποτ παίζουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη τεχνική επιχείρηση. Περιμετρικά του φέρι μποτ περιπολεί αντιρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει θαλάσσια ρύπανση από τα πετρέλαια καύσης και τα έλαια του πλοίου.