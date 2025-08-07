Νέα Στύρα: Ταξίδι με φέρι και ατύχημα - Τι ισχύει στην ασφάλιση του αυτοκινήτου, πότε αποζημιώνεσαι

Η πρόσφατη προσάραξη φέρι μποτ στο δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, αν και χωρίς τραυματισμούς, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα σημαντικό αλλά συχνά ξεχασμένο ζήτημα: Τι συμβαίνει όταν προκληθεί ζημιά σε αυτοκίνητο μέσα στο πλοίο; Ποιος καλύπτει τη ζημιά και με ποιες προϋποθέσεις;

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου οι μετακινήσεις με φέρι είναι συχνές, δεν είναι σπάνιο να συμβούν μικροατυχήματα στο γκαράζ του πλοίου. Τα οχήματα είναι σταθμευμένα σε πολύ κοντινές αποστάσεις και οι οδηγοί λειτουργούν πολλές φορές υπό πίεση, ακολουθώντας οδηγίες του πληρώματος. Ένας απρόσεκτος ελιγμός ή μια παρερμηνεία μπορεί να φέρει το απρόοπτο. Εδώ, η ασφαλιστική σου κάλυψη είναι καθοριστική.

Τι λέει η νομοθεσία;

Σύμφωνα με το Π.Δ. 237/1986, το γκαράζ του πλοίου θεωρείται «χώρος προσβάσιμος στο κοινό», συνεπώς ισχύει η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, όπως και στον δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι αν προκαλέσεις ζημιά σε άλλο όχημα ή τραυματίσεις κάποιον κατά την επιβίβαση, αποβίβαση ή μετακίνηση εντός του πλοίου, η ασφαλιστική σου υποχρεούται να αποζημιώσει τον τρίτο.

Τι καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση;

Η βασική ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει:

Υλικές ζημιές σε τρίτους.

Σωματικές βλάβες σε άλλους επιβάτες, με ανώτατο όριο 1.220.000€ ανά άτομο. Αυτό ισχύει ακόμα και σε κλειστούς χώρους όπως υπόγεια πάρκινγκ ή τα γκαράζ πλοίων, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΦΕΡΙ ΜΠΟΤ ΣΕ ΞΕΡΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Τι ισχύει για ζημιές στο δικό σου όχημα;

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Η υποχρεωτική ασφάλιση δεν καλύπτει ζημιές στο δικό σου αυτοκίνητο. Αν θέλεις αποζημίωση για ζημιές που θα υποστεί το όχημά σου (π.χ. από πρόσκρουση, λάθος δέσιμο, φωτιά στο γκαράζ), χρειάζεσαι μικτή ασφάλεια ή ειδική κάλυψη μεταφοράς.Πολλές ασφαλιστικές προσφέρουν τέτοιες προαιρετικές καλύψεις, που μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ζημιές κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση.

Ζημιές από μεταφορά σε πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο.

Κακόβουλες ενέργειες ή αμέλεια του πληρώματος.

Προσοχή όμως: Κάθε ασφαλιστήριο είναι διαφορετικό. Ορισμένες καλύψεις έχουν όριο αποζημίωσης (π.χ. 30.000 ευρώ), ενώ άλλες παρέχουν πλήρη κάλυψη μόνο αν έχει συμφωνηθεί εξαρχής. Διάβασε καλά το συμβόλαιό σου και μίλα με τον ασφαλιστή σου.

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΦΕΡΙ ΜΠΟΤ ΣΕ ΞΕΡΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Ποιος έχει την ευθύνη σε κάθε περίπτωση;

Ανάλογα με τις συνθήκες του ατυχήματος, η ευθύνη μπορεί να βαραίνει:

Το «όχημα», αν προκαλέσει τη ζημιά από απροσεξία ή λανθασμένο χειρισμό.

Την ακτοπλοϊκή εταιρεία, αν η ζημιά προκλήθηκε από κακή καθοδήγηση ή αμέλεια του πληρώματος (π.χ. κακό δέσιμο του οχήματος) ή και βύθιση του σκάφους

Και τους δύο, αν υπάρχει συνυπαιτιότητα.

Παραδείγματα ευθύνης:

Περίπτωση Ποιος αποζημιώνει

Ζημιά σε άλλο όχημα από δική σου υπαιτιότητα Η δική σου ασφαλιστική

Ζημιά από κακή καθοδήγηση και από λάθος πληρώματος Η ακτοπλοϊκή εταιρεία

Ζημιές στο δικό σου όχημα (με μικτή/ειδική κάλυψη) Η δική σου ασφαλιστική

Ακόμη και πεζοί που τραυματίζονται μέσα στο πλοίο μπορεί να δικαιούνται αποζημίωση, αν αποδειχθεί ότι το πλήρωμα δεν τήρησε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Τι να κάνεις αν συμβεί ατύχημα στο πλοίο;

Κατέγραψε το περιστατικό με φωτογραφίες ή βίντεο.

Ζήτησε γραπτή αναφορά από το πλήρωμα.

Ενημέρωσε το Λιμεναρχείο (αν υπάρχει τραυματισμός ή σοβαρή ζημιά).

ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ ΦΕΡΙ ΜΠΟΤ ΣΕ ΞΕΡΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Επικοινώνησε άμεσα με την ασφαλιστική σου.

Ζήτησε αποζημίωση από την ακτοπλοϊκή εταιρεία αν υπάρχει υπαιτιότητα.

Η βασική ασφάλιση καλύπτει πολλά, αλλά όχι τα πάντα. Για πλήρη προστασία, ειδικά αν ταξιδεύεις συχνά με πλοίο, αξίζει να εξετάσεις την προσθήκη μικτής ή ειδικής κάλυψης στο ασφαλιστήριο σου. Αν συμβεί το αναπάντεχο, μην αμελήσεις να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις.