Νέα Στύρα: Ρήγμα 20 μέτρων εντόπισαν δύτες στο φέρι μποτ - Θα παραμείνει ώρες ακόμα στο σημείο

Νέες εξελίξεις προκύπτουν την Πέμπτη (7/8) μετά την «αυτοψία» που πραγματοποίησαν δύτες στο σημείο που προσάραξε το φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής Νέα Στύρα - Αγία Μαρίνα.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι εντόπισαν ένα ρήγμα 20 μέτρων στο πλοίο γεγονός που φαίνεται να δυσχεραίνει σημαντικά τη ρυμούλκησή του προς τη στεριά γεγονός που βάζει σε προτεραιότητα τη διαδικασία αποκατάστασης της ζημίας, όπως αναφέρει μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.

Όπως γίνεται γνωστό, το φέρι μποτ θα παραμείνει για αρκετές ώρες ακόμη στο σημείο που προσάραξε αφού χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο αποκόλλησης και ρυμούλκησης για να υλοποιηθεί η μεταφορά του.

«Ζητούσε συγγνώμη - Δεν μπορούσε να εξηγήσει τα αίτια»

Παράλληλα, ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή (8/8), φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα στη βραχνονησίδα Γλάρος γιατί κόλλησαν τα πηδάλια.

Σύμφωνα το ΣΚΑΙ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε πως «πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι» αναφέρει και προσθέτει ότι «μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής.

Συνεχίζοντας εξηγεί πως «στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η ρυμούλκηση του πλοίου

Για τις παραλήψεις αυτές, χρειάστηκε το Υπουργείο Ναυτιλίας να ενημερώσει τον αρμόδιο Εισαγγελέα και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

Ο Πλοίαρχος δεν ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν

Το πλήρωμα δεν ενημέρωσε τους επιβάτες για την κατάσταση και τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν

Το Κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε από πολίτες και για αρκετά λεπτά αναζητούσε τον καπετάνιο.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ακόμα και τώρα τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη ρυμούλκηση και αποκόλλησης

και ναυαγιαίρεση. «Θα ξεκινήσει η διαδικασία, όχι της ρυμούλκησης, η διαδικασία αποκατάστασης της ζημιάς ώστε να μπορέσουμε να αποκολλήσουμε το πλοίο» λέει ο Άγγελος Σούλης, μέτοχος της Κοινοπραξίας Ferry Boat Νέων Στύρων.