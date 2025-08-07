Νέα Στύρα: Το απόγευμα της Πέμπτης η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ

Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, αναμένεται να ξεκινήσει – εκτός απροόπτου – η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» που προσάραξε σε ξέρα στα Ν. Στύρα.

Πληροφορίες του Λιμενικού Σώματος αναφέρουν ότι νωρίτερα σήμερα παραδόθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το σχέδιο ανέλκυσης. Θα πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και εάν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία αποκόλλησης.

Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες

Μάλιστα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπαρασκευαστικές ενέργειες στο εσωτερικό του πλοίου για την διακοπή της εισροής υδάτων στο κύτος του πλοίου. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού από ειδικό δύτη, κατεγράφησαν διάσπαρτα «σκισίματα» στο κύτος του πλοίου, τα οποία στο σύνολό τους, είναι μεταξύ 10 και 15 μέτρων.

Στο πλοίο, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα-Στύρα, επέβαιναν 105 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα. Όλοι τους, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς.

Συνελήφθη ο καπετάνιος

Ο 62χρονος καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδας, αποδίδοντας την προσάραξη σε μηχανικό πρόβλημα, κάτι που θα εξεταστεί από τους ειδικούς πραγματογνώμονες που θα οριστούν.

Φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα στη βραχνονησίδα Γλάρος γιατί κόλλησαν τα πηδάλια.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε πως «πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι» αναφέρει και προσθέτει ότι «μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής.

Συνεχίζοντας εξηγεί πως «στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Δύσκολες οι καιρικές συνθήκες

Μεγάλο ρόλο στην επιχείρηση ρυμούλκησης του φέρι μποτ παίζουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη τεχνική επιχείρηση. Περιμετρικά του φέρι μποτ περιπολεί αντιρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει θαλάσσια ρύπανση από τα πετρέλαια καύσης και τα έλαια του πλοίου.