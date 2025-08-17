Μπαγκαζιέρες οροφής: Πλεονεκτήματα, κατανάλωση και τι ισχύει στην Ελλάδα

Οι μπαγκαζιέρες οροφής είναι μια από τις πιο πρακτικές λύσεις για όσους χρειάζονται επιπλέον χώρο στο αυτοκίνητο, ιδιαίτερα σε οικογενειακά ταξίδια ή καλοκαιρινές διακοπές. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές ξεκινούν περίπου από 250 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και τον σχεδιασμό. Παρότι προσφέρουν άνεση, η χρήση τους έχει συνέπειες στην κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας.

Πώς επηρεάζουν την απόδοση του αυτοκινήτου;

Η τοποθέτηση μπαγκαζιέρας στην οροφή αυξάνει την αεροδυναμική αντίσταση, κάτι που μεταφράζεται σε περισσότερη κατανάλωση. Σύμφωνα με τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου ADAC, η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 11% σε ταχύτητα 80 χλμ./ώρα, ενώ στα 130 χλμ./ώρα η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 λίτρα ανά 100 χλμ. Ακόμη και μόνο οι ράγες οροφής – χωρίς μπαγκαζιέρα – ανεβάζουν την κατανάλωση έως και 10%. Για αυτό, καλό είναι να αφαιρείτε μπαγκαζιέρα και ράγες όταν δεν τις χρειάζεστε.

Η περίπτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στα ηλεκτρικά οχήματα, οι απώλειες αφορούν κυρίως την αυτονομία. Δοκιμές στη Βρετανία έδειξαν ότι μια μπαγκαζιέρα στην οροφή μπορεί να μειώσει την αυτονομία κατά 13,3% στα 100 χλμ./ώρα και σχεδόν 15% στα 130 χλμ./ώρα. Αντίθετα, η χρήση μπαγκαζιέρας κοτσαδόρου – που τοποθετείται στον προφυλακτήρα – όπως της σχάρας των ποδηλάτων μπορεί να έχει μικρότερη ή και θετική επίδραση, ειδικά σε ηλεκτρικά SUV. Στην Ελλάδα ήδη διατίθενται λύσεις, που απευθύνονται ειδικά στους κατόχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Συμβουλές για καλύτερη χρήση

Αφαιρέστε τη μπαγκαζιέρα όταν δεν τη χρειάζεστε. Μειώνει την κατανάλωση και τον θόρυβο.

Προτιμήστε αεροδυναμικά μοντέλα. Έχουν μικρότερη επίδραση στην κατανάλωση.

Σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιλέξτε προσεκτικά μπαγκαζιέρες. Επηρεάζουν λιγότερο την αυτονομία.

Ελέγξτε τα όρια φορτίου της οροφής. Κάθε αυτοκίνητο έχει συγκεκριμένο μέγιστο βάρος.

Η εικόνα στην ελληνική αγορά

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία πωλήσεων για το 2024, ωστόσο σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, η ζήτηση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω μετακινήσεων με αυτοκίνητο. Τα πιο δημοφιλή μεγέθη είναι από 320 έως 450 λίτρα, που καλύπτουν τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας. Οι περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε επώνυμες λύσεις, ενώ υπάρχουν και πιο οικονομικές επιλογές σε ελληνικά καταστήματα αξεσουάρ.