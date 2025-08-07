Χαλκίδα: Οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της γέφυρας του Ευρίπου - Πότε θα περνούν τα καράβια

Τις ώρες λειτουργίας της συρταρωτής γέφυρας στον πορθμό του Ευρίπου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας, μετά την αποκατάσταση της βλάβης, που τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπώρησε τόσο τους οδηγούς των οχημάτων, όσο και τους καπετάνιους των πλοίων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως «από την 08 Αυγούστου 2025, η συρταρωτή γέφυρα θα λειτουργεί για εξυπηρέτηση αναγκών της ναυσιπλοΐας, καθημερινά εκτός Τρίτης, Πέμπτης και Σαββάτου. Πέραν των ανωτέρω και λόγω της αργίας της 15 Αυγούστου 2025 (ημέρα Παρασκευή), η γέφυρα θα λειτουργήσει εκτάκτως την Πέμπτη 14.08.2025».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (03/08) η γέφυρα παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να κλείσει. Ωστόσο, τη Δευτέρα (4/8) δόθηκε σε κυκλοφορία, καθώς μετά από τιτάνιες προσπάθειες αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που εντοπίστηκε στον μηχανισμό ηλεκτροϋδραυλικής λειτουργίας στην πλευρά της Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας, εξήγησε ότι υπάρχει ετήσια σύμβαση με μία εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τη λειτουργία και την συντήρηση της γέφυρας, και η οποία έχει υποβάλει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τεχνική έκθεση με τα ανταλλακτικά αλλά και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να επανέλθει η γέφυρα σε ένα σωστό σημείο και να μπορέσει να λειτουργεί χωρίς μεγάλα προβλήματα.

Τι συνέβη με τη γέφυρα Ευρίπου

Σύμφωνα με τοπικά μέσα η παλιά γέφυρα του Ευρίπου άνοιξε το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν τα μεσάνυχτα προκειμένου να περάσουν τα πλοία και έκτοτε δεν έκλεισε, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Το γεγονός προκάλεσε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη, δημιουργώντας αναστάτωση στους οδηγούς και τους κατοίκους. Aρκετοί πολίτες που είχαν αφήσει τα οχήματά τους στην απέναντι πλευρά της ακτής, αναγκάστηκαν να μεταβούν από τη νέα γέφυρα, κάνοντας στην ουσία έναν μεγάλο κύκλο.