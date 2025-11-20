Νότια Κορέα: Πλοίο με 267 επιβάτες προσάραξε σε ακατοίκητο νησί - «Ο πηδαλιούχος έβλεπε το κινητό»

Εκτεταμένη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι Αρχές στην Νότια Κορέα σχετικά με τους λόγους που συνέτρεξαν στην προσάραξη ενός πλοίο σε ένα ακατοίκητο νησί, κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τετάρτη (19/11), περνώντας χειροπέδες στον πρώτο αξιωματικό του καραβιού καθώς και σε ένα μέλος του πληρώματος με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι συλληφθέντες ήταν στο τιμόνι την ώρα της προσάραξης ενώ εξετάζεται ο λόγος γιατί περίμεναν αρκετή ώρα για να παρακάμψουν τον αυτόματο πιλότο. Επισημαίνεται μάλιστα, ότι το πλοίο των 26.546 τόνων, με χωρητικότητα 1.010 επιβατών και πολλαπλά καταστρώματα πάρκινγκ για φορτηγά και επιβατικά οχήματα, προσάραξε καθώς πλησίαζε το Μόκπο από το νότιο νησί Τζέτζου, αλλά παρέμεινε όρθιο με αποτέλεσμα οι 267 επιβάτες να διασωθούν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναζωπύρωσε εφιαλτικές μνήμες στη χώρα, από την βύθιση του φέριμποτ Sewol το 2014 που ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων των 300 ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά σε σχολική εκδρομή. Σημειώνεται μάλιστα, ότι το Sewol βυθίστηκε στην ίδια περιοχή με το Queen Jenuvia 2 αλλά πιο ανοιχτά.

«Έβλεπε ειδήσεις στο κινητό του»

Ένας αξιωματούχος της ακτοφυλακής δήλωσε πως τα μέλη του πληρώματος έδωσαν αντικρουόμενες μαρτυρίες. Στην αρχική κατάθεση, ο πρώτος αξιωματικός, που εκτελούσε χρέη πηδαλιούχου, είπε ότι παρακολουθούσε ειδήσεις στο τηλέφωνό του τη στιγμή του συμβάντος εγείροντας σημαντικά ερωτήματα για το συμβάν.

Μάλιστα, αναφέρεται πως η έρευνα θα περιλαμβάνει εγκληματολογική εξέταση των τηλεφώνων των μελών του πληρώματος, των δεδομένων πλοήγησης του πορθμείου και του ελέγχου κυκλοφορίας των πλοίων στην περιοχή.