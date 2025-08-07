Αδύνατος ο απόπλους του SuperJet από Πάρο για Μύκονο λόγω ισχυρών ανέμων

Tο επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος SuperJet δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του από το λιμάνι της Πάρου με προορισμό τη Μύκονο.



Aιτία ήταν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι), που επικρατούν αυτή την ώρα στο κεντρικό Αιγαίο.



Οι 74 επιβάτες του SuperJet πρόκειται να προωθηθούν στον προορισμό τους με άλλο πλοίο. Θα εξυπηρετηθούν από το επιβατηγό-οχηματαγωγό SuperRunnerJet, έπειτα από παρέκκλιση δρομολογίου του.

Από την πλευρά της η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι στο Αιγαίο θα επικρατούν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά φτάνοντας τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 08/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 09/08

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή