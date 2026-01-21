Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία αύριο λόγω της κακοκαιρίας

Σε πολλές περιοχές της χώρας θα είναι κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου λόγω της κακοκαιρίας. Σημειώνεται ότι - σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (21/1) το Υπουργείο Παιδείας - τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, όπου φυσικά αυτό είναι εφικτό.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί επίσημα αναστολή λειτουργίας στους εξής Δήμους:



Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας

Με απόφαση του δημάρχου, κλείνουν όλες οι σχολικές μονάδες και οι παιδικοί σταθμοί, προληπτικά λόγω των αναμενόμενων φαινομένων.



Δήμος Δομοκού



Με την υπ’ αριθμ. 10/2026 απόφαση του δημάρχου Χαράλαμπου Λιόλιου, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ.





Δήμος Μακρακώμης



Λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγετού, αναστέλλεται η λειτουργία Δημοτικών, Νηπιαγωγείων, Παιδικών Σταθμών, Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ και για την Πέμπτη 22/1/2026.



Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

Με απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Νάνου κλειστά θα είναι και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο λίμνης Πλαστήρα, τα οποία λειτουργούν στο Κρυονέρι, λόγω των καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση & παγετός) που επικρατούν στην περιφέρεια του Δήμου.

Δήμος Μεσολογγίου

Με νεότερη απόφαση (172/2026) του δημάρχου, αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων:

Α) 2ο Λύκειο Μεσολογγίου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μεσολογγίου και 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Β) Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου για τις ημέρες Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026



Η απόφαση ελήφθη λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του προσωπικού.





Δήμος Ρόδου

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026. Αναστέλλεται επίσης η λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, των αθλητικών εγκαταστάσεων και κάθε είδους εργαστήριων που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου έως και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 στις 16:00.

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Κλειστά και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα είναι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί της Δυτικής Λέσβου. Επίσης, κλειστά θα είναι και τα εσπερινά σχολεία από σήμερα Τετάρτη το απόγευμα. Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου -σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης- και βάσει της σχετικής σύστασης του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Αξή και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβουλίου Παιδείας Νίκου Περιβολάρη για την ασφάλεια των παιδιών, λόγω των πολύ έντονων καιρικών φαινομένων που προβλέπονται από σήμερα το απόγευμα και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.





Δήμος Δυτικής Σάμου

Με απόφαση του δημάρχου, αφού ελήφθη υπόψη η πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη 21.01.2026, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης στον Δήμο Δυτικής Σάμου (Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.