Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική: «Φουσκώνει» ο Ιλισός - Καθίζηση στο ρέμα της Πικροδάφνης

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αρχίζουν να κλιμακώνονται στην Αττική, με τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας να πυκνώνουν όσο περνάει η ώρα.

Ήδη από το πρωί της Τετάρτης, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει τα πρώτα προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η ένταση των φαινομένων δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν πλημμυρικά επεισόδια και τεχνικά προβλήματα σε υποδομές.

Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν που καταγράφηκε στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σημειώθηκε καθίζηση εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε μήκος περίπου πέντε μέτρων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας. Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί τσουβάλια με άμμο, ώστε να αποτραπεί η διείσδυση υδάτων προς τις παρακείμενες πολυκατοικίες και να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμύρας.

Ανησυχίες για τις εκβολές του Ιλισού που από το πρωί έχουν αρχίσει να φουσκώνουν.



Ρεπορτάζ/Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/XmXf1oZ3CM — Flash.gr (@flashgrofficial) January 21, 2026

Την ίδια ώρα έχει ανέβει η στάθμη του νερού σε Ιλισό και Κηφισό λόγω των βροχοπτώσεων που πλήττουν τον νομό Αττικής από τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Η στάθμη αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχία, όμως εκφράζονται φόβοι για την περίπτωση που λόγω της κακοκαιρίας, «κατεβάσει» πολύ νερό.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς το επόμενο εξάωρο θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της κακοκαιρίας στην Αττική και την ένταση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Καμπανάκι» των ειδικών για μεγάλο όγκο νερού

Με ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως η Αττική αναμένεται να δεχτεί από 35 έως και 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί στο νερό 30 έως και 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα «υποδεχτεί» η Αθήνα αυτόν τον όγκο νερού, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, ειδικά σε περιοχές με ευάλωτες υποδομές.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έναρξη των πιο ισχυρών φαινομένων γύρω στις 11:00 το πρωί, η κακοκαιρία παρουσιάζει καθυστέρηση, χωρίς αυτό να σημαίνει εξασθένηση. Άλλωστε, στις 10:00 ήχησε το «112», καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Για την καθυστέρηση αυτή μίλησε η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Σούζη, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα αναμένεται τελικά να εκδηλωθούν με ένταση, απλώς σε μεταγενέστερο χρόνο. «Θεοί δεν είμαστε. Όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, οφείλεις να το λες και να ενημερώνεις τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη στην Αττική σημειώνονται κατά διαστήματα πιο έντονες βροχοπτώσεις, ενώ από το μεσημέρι και μετά αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των φαινομένων. Οι άνεμοι μετά τις 14:00 θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα ενταθούν σημαντικά.

Λίγο μετά τις 11:30, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προειδοποιώντας για σημαντική επιδείνωση σε αρκετές περιοχές της χώρας τις επόμενες ώρες.

Δούκας: Περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής στην Αθήνα

«Δύσκολες καιρικές συνθήκες, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00. Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τονίζει πως όλες οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.