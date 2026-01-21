Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Φουσκώνει» ο Ιλισός, τι αναμένεται τις επόμενες ώρες

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται σήμερα Τετάρτη (21/1) η χώρα με τα πρώτα προβλήματα από τη συνεχή βροχόπτωση να έχουν αρχίσει να καταγράφονται στην Αττική.

Στον Ιλισό η στάθμη έχει ήδη αρχίσει να ανεβαίνει και οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν «κατεβάσει» πολύ νερό, θα υπάρχει πρόβλημα στη συνέχεια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα φαινόμενα στην Αττική, όσο περνά η ώρα, θα ενταθούν.

Ανησυχίες για τις εκβολές του Ιλισσού που από το πρωί έχουν αρχίσει να φουσκώνουν.



Ρεπορτάζ/Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/nCCwvmZM4U — Flash.gr (@flashgrofficial) January 21, 2026

Χαρακτηριστικό είναι πως στις 10:00 το πρωί ήχησε μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 στους κατοίκους της Αττικής: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μάλιστα, όπως ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, η Αττική αναμένεται να δεχθεί σημαντικά ύψη βροχής μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες καταστάσεις. Λίγο αργότερα, ήχησε το 112 και σε Βοιωτία και Εύβοια.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου

Την ίδια ώρα, απαγορευτικό απόπλου έχει τεθεί σε ισχύ λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρωινές ώρες.

Συγκεκριμένα από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου έχουν ακυρωθεί όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική.

Παράλληλα, προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Τα προγνωστικά συστήματα συμφωνούν σε ένα επεισόδιο διάρκειας με συνεχή βροχή, ενώ οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως κοντά στις θάλασσες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε περιοχές βόρεια και ημιορεινές, με τοπικές ενισχύσεις λόγω ορογραφίας. Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη και στα παράκτια τμήματα, σε συνδυασμό με τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων και υπερχείλισης ποταμών. Αν και η κακοκαιρία είναι έντονη, παραμένει φυσιολογική για την εποχή, και η σωστή παρακολούθηση των καιρικών προγνώσεων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του κοινού.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

Προειδοποίηση Μαρουσάκη για έντονη βροχόπτωση στην Αττική

Μια νέα κακοκαιρία επηρεάζει την Ελλάδα από τα νότια προς τα βόρεια, με σημαντικά ύψη βροχής στην Αττική που υπολογίζονται κοντά στους 50–70 τόνους ανά στρέμμα. Παρά τη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων, δεν πρόκειται για ακραία ή ασυνήθιστη κατάσταση για την εποχή.

Οι καταιγίδες θα είναι κυρίως θαλάσσιες, ενώ πάνω από την ξηρά οι βροχές θα έχουν σταθερό χαρακτήρα με εξάρσεις και υφέσεις. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως στα βόρεια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και νότια παράκτια τμήματα. Η προσοχή παραμένει απαραίτητη, καθώς και μια «φυσιολογική» κακοκαιρία μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

Οι αναρτήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Βαρομετρικό χαμηλό από τα νότια τμήματα της Ιταλίας θα απασχολήσει τον καιρό της χώρας μας από σήμερα το βράδυ και από τα νότια προς τα βόρεια.

Γι αυτή τη νέα κακοκαιρία αξιζει να σημειωθούν τα παρακάτω:

Δεν πρόκειται για ασυνήθιστη κακοκαιρία τόσο για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη αλλά και για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Έντονη ναι, ασυνήθιστη ή και ακραία όχι.

Οι εικόνες που μας έρχονται από τη νότια Ιταλία σαφώς και προκαλούν έντονη ανησυχία. Θα πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι οι κακοκαιρίες τροποποιούνται στον χρόνο και τον χώρο. Μπορεί να ενισχυθούν, μπορεί και να εξασθενίσουν. Επομένως μην συνδέουμε τις εκεί εικόνες με αυτά που μπορεί να συμβούν εδώ.

Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω αναλύουμε τα εξής

Η χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες επηρεάζεται στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας από πολύ ψυχρές αέριες μάζες. Αυτό δημιουργεί ένα ευσταθές στρώμα αέρα κάτω χαμηλά το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη επικίνδυνων - ακραίων καταιγίδων.

Η θάλασσα εξαιτίας της διαφορετικής συμπεριφοράς που παρουσιάζει σε ότι αφορά τις ανταλλαγές θερμότητας με την κατώτερη ατμόσφαιρα, εμφανίζει περισσότερες πιθανότητες για ανάπτυξη καταιγίδων πιθανόν και με έντονο χαρακτήρα.

Επομένως εκτιμούμε ότι οι καταιγίδες θα εστιάζονται κοντά στη θάλασσα ενώ πάνω από την ξηρά οι βροχές θα εμφανίζουν μεγαλύτερη σταθερότητα με εξάρσεις και υφέσεις, θα έχουν όμως μεγάλη διάρκεια.

Σε ότι αφορά τα χιόνια, αυτά θα απασχολήσουν κυρίως ορεινές - ημιορεινές εκτάσεις πρόσκαιρα και περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου προς τα βόρεια.

Για το νομό Αττικής δεν φαίνονται ακραίες καταστάσεις. Υπολογίζουμε έναν όγκο βροχής συνολικά κοντά στους 50 με 70 τόνους ανά στρέμμα σε τοπικό επίπεδο με βροχή που θα έχει κυρίως διάρκεια και όχι ακραίες εντάσεις. Εξάρσεις και υφέσεις με τις εξάρσεις κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα.

Οι άνεμοι θα προσεγγίζουν τοπικά τα επίπεδα θυέλλης ιδιαίτερα προς τα δυτικά και νότια θαλάσσια τμήματα.

Συνοψίζοντας

Πρόκειται για μια έντονη αλλά φυσιολογική για την εποχή κακοκαιρία και σε καμία περίπτωση ακραία. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή όπως θα πρέπει να κάνουμε και σε κάθε κακοκαιρία η οποία σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ακολουθεί η ανάλυσή μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού μας σταθμού».

«Σε συνέχεια της ανάρτησής μας που έχει προηγηθεί, επισυνάπτουμε τον αθροιστικό υετό μέχρι και την Πέμπτη το πρωί σύμφωνα με το προγνωστικό μας σύστημα "ΘΗΣΕΑΣ".

Η Αττική κοντά στους 50 με 60 τόνους ανά στρέμμα τιμές συνηθισμένες για κακοκαιρίες στην εποχή που βρισκόμαστε».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη (21/1) και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1) με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.