Συναγερμός για την κακοκαιρία: Μηνύματα 112, κλειστά σχολεία και έκτακτα μέτρα σε όλη τη χώρα

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να πλήττει (από τα δυτικά) τη χώρα, με έντονες βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανές χιονοπτώσεις, σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Πέντε περιφέρειες έχουν τεθεί σε «κόκκινο» συναγερμό (code red) για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ενώ οι αρχές αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση.

Ειδικότερα, η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:



Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,



Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και



Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους



Πιο συγκεκριμένα:



Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα



β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ



γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης



δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης



ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης



στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες



Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη



α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)



β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς



γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές



δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα



ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα



στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.



Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.



Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Μηνύματα 112 και προειδοποιήσεις

Το 112 έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε αρκετές περιοχές (Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία), με τα μηνύματα να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.



Οι προειδοποιήσεις του συστήματος 112 υπογραμμίζουν τον κίνδυνο για διακοπές στην κυκλοφορία, πλημμύρες και άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, ιδίως στις περιφέρειες που βρίσκονται υπό κόκκινο συναγερμό.

Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση

Σε πολλές περιοχές τα σχολεία έχουν ήδη ανακοινωθεί ως κλειστά λόγω της κακοκαιρίας. Στην Αττική και σε άλλες περιφέρειες η Εκπαίδευση προσαρμόζεται με τηλεκπαίδευση για τις ημέρες που τα σχολεία δεν θα λειτουργούν κανονικά.



Το κλείσιμο σχολικών μονάδων αποφασίστηκε με γνώμονα την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να προκαλέσει έντονα φαινόμενα με το πέρασμα της χώρας από ανατολικά προς δυτικά.

Τηλεργασία και λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε πολλές περιοχές δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται να εργαστούν με τηλεργασία ή κρίνονται ως νόμιμη απουσία αν δεν μπορούν να φτάσουν στις υπηρεσίες τους με ασφάλεια.



Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν λάβει οδηγίες να λειτουργούν με ευελιξία και προτεραιότητα στην ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών, ενώ ήδη εφαρμόζονται μέτρα για την αποφυγή μαζικών μετακινήσεων τις ώρες αιχμής.

Μετακινήσεις και απαγόρευση απόπλου

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια από τον Πειραιά, με την απαγόρευση απόπλου να τίθεται σε ισχύ για λόγους ασφαλείας.



Οι αρχές συστήνουν επίσης στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες διαδρομές και να ενημερώνονται συνεχώς από τα δελτία της ΕΜΥ και τα συστήματα έκτακτης ειδοποίησης.

Αυξημένη ετοιμότητα

Η Πολιτική Προστασία και άλλοι αρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν τυχόν επιπτώσεις και να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών.

Στη σύσκεψη που έγινε την Τρίτη (20/1) αποφασίστηκαν τα εξής:



- Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

- Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.