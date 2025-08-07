«Κόκκινος» συναγερμός λόγω θυελλωδών ανέμων το επόμενο τριήμερο - Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Σε επιφυλακή τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς το επόμενο τριήμερο οι θυελλώδεις άνεμοι με υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία θα δημιουργήσουν συνθήκες ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς τόσο στην Αττική όσο και σε ακόμη πέντε περιφέρειες της χώρας.

Ήδη από την Πέμπτη (7/8) έχουν γίνει αισθητοί οι δυνατοί άνεμοι, με δέντρο να σπάει στην Ερμού και τον Εθνικό Κήπο να κλείνει προληπτικά.

Σύμφωνα με το meteo.gr, οι βόρειοι άνεμοι παρουσιάζουν σημαντική ενίσχυση στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από την Πέμπτη, κάτι που θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, δυσχεραίνοντας τις πυρομετεωτολογικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή 08/08 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 100 χλμ/ώρα.

Επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Επισημαίνεται ότι λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.

Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Στον παρακάτω χάρτη του meteo.gr παρουσιάζεται η εκτιμωμένη δυσκολία ελέγχου σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πυρομετεωρολογικών Δεικτών (Canadian Forest Fire Weather Index System – CFFWIS), προσαρμοσμένο στο πυρικό περιβάλλον της Ελλάδας την Παρασκευή 8 Αυγούστου.

Πηγή: meteo.gr

Ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Πολιτική Προστασία / Παρασκευή 8.8.2025

Καμπανάκι Κεφαλογιάννη για το τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες

Την ώρα που ολόκληρη η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο για τον κίνδυνο φωτιάς, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να φτάσουν ταχύτητες έως τα 90 χλμ/ώρα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου «να μη γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «Είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες. Από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή και αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά».

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όμως το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή. Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».