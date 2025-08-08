Ελλάδα Φωτιά Αργολίδα Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτι Αργολίδας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Φώτο αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ
Φώτο αρχείου ΑΠΕ ΜΠΕ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 10:15 είναι σε ύφεση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Αργολίδα Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader