Ερμού: Δέντρο σπάει στη... μέση λόγω των δυνατών ανέμων - Το συμβολικό σύνθημα για την «τύχη»

Από «τύχη» δεν υπήρξε τραυματισμός το πρωί της Πέμπτης (7/8) όταν λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν στο κέντρο της Αθήνας δέντρο... έσπασε στα δύο στην οδό Ερμού.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό διαδραματίστηκε στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας και Ερμού την ίδια ώρα που υπάρχει αυξημένη κίνηση κόσμου στους δρόμους του κέντρου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός καθώς δεν περνούσε κάποιος περαστικός από εκεί και ο πάγκος ακριβώς δίπλα παρέμενε κλειστός.

Συμβολικό, μάλιστα, είναι το σύνθημα που έχει γραφτεί στον πάγκο που αναγράφει «καλή τύχη» αφού από... τύχη δεν σημειώθηκε περιστατικό τραυματισμού.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr