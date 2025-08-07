Καμπανάκι Κεφαλογιάννη για το τριήμερο με ισχυρούς βοριάδες - Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Την ώρα που ολόκληρη η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο για τον κίνδυνο φωτιάς, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να φτάσουν ταχύτητες έως τα 90 χλμ/ώρα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, προκειμένου «να μη γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται».

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «Είμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες. Από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή και αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά».

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, όμως το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά. Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή. Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για φωτιές

Στο μεταξύ, ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα επηρεάσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ραγδαία επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.



Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων ξεκίνησε ήδη από σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, με την Αττική και ακόμη πέντε περιφέρειες να έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Παρασκευή (08/08) σε κόκκινο.