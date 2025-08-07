Συναγερμός στην Κρήτη: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Άγιος Θωμάς
Περισσότεροι από 80 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ωστόσο, πλέον η εικόνα από το πύρινο μέτωπο είναι βελτιωμένη.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα.
Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν ήταν μεγάλη και δεν κινδύνευσε το χωριό, αλλά επειδή ήταν σε δύσβατο σημείο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων, δεδομένου ότι λόγω της νύχτας δεν μπορούν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα.