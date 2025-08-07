Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στον Έβρο - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολη Έβρος Local News

Φωτιά τώρα στον Έβρο - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πάντως, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Φωτο αρχείου: INTIME
Φωτο αρχείου: INTIME
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πυλαία Φερών στην Αλεξανδρούπολη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ωστόσο προβλέπεται ότι η νύχτα θα είναι δύσκολη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες κατάσβεσης. 

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πάντως, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολη Έβρος Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader