Φωτιά τώρα στον Έβρο - Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πυλαία Φερών στην Αλεξανδρούπολη.



Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ωστόσο προβλέπεται ότι η νύχτα θα είναι δύσκολη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική πάντως, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.



