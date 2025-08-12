Δεκαπενταύγουστος: Δείτε πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινούνται ως εξής, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τους συγκοινωνιακούς φορείς:

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και αργιών. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36'.

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′

Σημείωση: Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός σιδηρόδρομος

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ενώ η εφαρμογή εισιτηρίων δείχνει πως θα πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια.