Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν Τούρκο οδηγό νταλίκας μετά από συμπλοκή

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο του περιστατικού και ξεκίνησε προανάκριση για να διαπιστώσει τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (14/9) στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, κοντά σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 6:00, έπειτα από διαπληκτισμό ανάμεσα σε έναν υπάλληλο του ξενοδοχείου κι έναν Τούρκο οδηγό νταλίκας,. Ο καβγάς φαίνεται ότι κλιμακώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα ο οδηγός να δεχθεί 2-3 μαχαιριές στην πλάτη, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, και ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η κατάσταση της υγείας του, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο του περιστατικού και ξεκίνησε προανάκριση για να διαπιστώσει τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής.

