Κοζάνη: Δυο τραυματίες από έκρηξη φιάλης οξυγόνου - Αναφορές για ακρωτηριασμό

Ένα σκληρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευή (19/9) σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι της Κοζάνης, όταν δυο άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης οξυγόνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο ένα εκ των δυο ανδρών είναι σοβαρά τραυματίας, ενώ αναφορές κάνουν λόγο πως έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.