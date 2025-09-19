Breaking news icon BREAKING
Φωτιά τώρα στην Κάρυστο - Μεγάλη κινητοποίηση από την Πυροσβεστική

Κοζάνη: Δυο τραυματίες από έκρηξη φιάλης οξυγόνου - Αναφορές για ακρωτηριασμό

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, το περιστατικό σημειώθηκε σε μάντρα έξω από το Τσοτύλι της πόλης.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένα σκληρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευή (19/9) σε μάντρα οικοδομικών υλικών έξω από το Τσοτύλι της Κοζάνης, όταν δυο άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης οξυγόνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, ο ένα εκ των δυο ανδρών είναι σοβαρά τραυματίας, ενώ αναφορές κάνουν λόγο πως έχει ακρωτηριαστεί στο χέρι και το πόδι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και η αστυνομία, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

