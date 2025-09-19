Νέα τροπή στην Κοζάνη: Από οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου η έκρηξη στο Τσοτύλι

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής σε μάντρα με σκαπτικά μηχανήματα στο Τσοτύλι της Κοζάνης. Ωστόσο, οι έρευνες παίρνουν νέα τροπή, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν θραύσματα πυρομαχικών στο σημείο της έκρηξης.

Υπενθυμίζουμε ότι από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο άνδρες.

Ενημερώθηκε αμέσως το αρμόδιο τμήμα του Στρατού και οι πυροτεχνουργοί που έφθασαν στο σημείο μετά από έρευνα διαπίστωσαν ότι η έκρηξη προήλθε από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, την οποία φαίνεται ότι οι δύο τραυματίες υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες επιχείρησαν να επεξεργαστούν.

Αρχικά, είχε γίνει γνωστό ότι επρόκειτο για έκρηξη φιάλης οξυγόνου.

Στο νοσοκομείο ο ένας από τους τραυματίες

Να σημειώσουμε ότι ο ένας εκ των δύο τραυματιών μεταφέρθηκε εσπευσμένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.