Κύμα κακοκαιρίας σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές και προβλήματα σε Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν πολλές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα από το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το Σάββατο (30/8) το Ιόνιο. Οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις, κατά τόπου και χαλαζόπτωση ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετώπισαν οικισμοί και χωριά στην Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά.

Το κύμα της κακοκαιρίας συνεχίζει και σήμερα Κυριακή την πορεία του με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Συγκεκριμένα στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ και σε τοπικό επίπεδο 6 μποφόρ, ενώ θα είναι σχετικά αυξημένες και συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Κέρκυρα

Πεσμένα δέντρα, βουλωμένα φρεάτια, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων ήταν όσα άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας από το νησί των Φαιάκων. Όπως κατέγραψε το corfunews.gr, ζημιές σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες.

Credits: corfunews.gr

Ηγουμενίτσα

Μεγάλη ταλαιπωρία έζησαν οι επιβάτες του απογευματινού δρομολογίου από Κέρκυρα προς Ηγουμενίτσα το Σάββατο 30 Αυγούστου στις 17:30, όταν το πλοίο βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονη καταιγίδα.

Σύμφωνα με το epirusgate, το πλοίο από Κέρκυρα επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με τα μέλη του πληρώματος να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσδεση.

Όπως ανέφεραν, πολλοί ένιωσαν φόβο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Τελικά, το πλοίο κατάφερε να δέσει με ασφάλεια στο λιμάνι και όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κάποιο πρόβλημα.

Ιωάννινα

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης προκάλεσε η έντονη καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου την πόλη των Ιωαννίνων. Πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από τρεις ώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του epirusgate.gr, παρατηρήθηκαν προβλήματα και με την υδροδότηση, αφού οι αντλίες λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Μάλιστα, ένα αναπάντεχο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στα Ιωάννινα καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή κατέρρευσε το στέγαστρο της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη, όπου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με την παρουσία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του συγκροτήματος «Μέλισσες».

Κοζάνη

Πλήγμα από την κακοκαιρία δέχθηκε και η Κοζάνη. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα, καθώς από τις πτώσεις δέντρων καταστράφηκαν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης σε πολλούς οικισμούς έξω από την πόλη. Καταστροφικός άνεμος στο Σισάνι του Δήμου Βοΐου προκάλεσε ζημιές και σε καλλιέργειες.